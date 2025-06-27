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27
o
البقاع
28
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
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o
كسروان
28
o
متن
28
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ترقبوا النائب جبران باسيل الساعة الثامنة والنصف مساءً ضمن برنامج "جدل" مع ماريو عبود
خبر عاجل
2025-06-27 | 10:03
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ترقبوا النائب جبران باسيل الساعة الثامنة والنصف مساءً ضمن برنامج "جدل" مع ماريو عبود
خبر عاجل
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