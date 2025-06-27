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ترامب: سأفكر في قصف إيران مرة أخرى إذا عادت لتخصيب اليورانيوم

خبر عاجل
2025-06-27 | 12:37
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ترامب: سأفكر في قصف إيران مرة أخرى إذا عادت لتخصيب اليورانيوم
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ترامب: سأفكر في قصف إيران مرة أخرى إذا عادت لتخصيب اليورانيوم

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