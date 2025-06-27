سلسلة غارات عنيفة إستهدفت تلال حول في النبطية وإنفجارات ثانوية مستمرة...

سلسلة غارات عنيفة إستهدفت تلال حول في النبطية وإنفجارات ثانوية مستمرة...

الرئيس عون تلقى اتصالا من إيلون ماسك الذي ابدى رغبة في ان تكون شركاته حاضرة في لبنان