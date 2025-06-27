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ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة: أعتقد أنه قريب وقد يكون خلال الأسبوع المقبل

خبر عاجل
2025-06-27 | 17:02
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ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة: أعتقد أنه قريب وقد يكون خلال الأسبوع المقبل
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ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة: أعتقد أنه قريب وقد يكون خلال الأسبوع المقبل

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