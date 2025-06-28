الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيلي: قضينا في منطقة محرونة بجنوب لبنان على ضابط استخبارات في قوة الرضوان التابعة لحزب الله

خبر عاجل
2025-06-28 | 16:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
الجيش الإسرائيلي: قضينا في منطقة محرونة بجنوب لبنان على ضابط استخبارات في قوة الرضوان التابعة لحزب الله
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
الجيش الإسرائيلي: قضينا في منطقة محرونة بجنوب لبنان على ضابط استخبارات في قوة الرضوان التابعة لحزب الله

خبر عاجل

الإسرائيلي:

قضينا

منطقة

محرونة

بجنوب

لبنان

استخبارات

الرضوان

التابعة

ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة: أعتقد أنه قريب وقد يكون خلال الأسبوع المقبل
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:51

ترامب: أنجزوا الاتفاق بشأن غزة واستعيدوا الرهائن

LBCI
أخبار دولية
01:49

الضربة الإسرائيلية على سجن إوين في طهران أودت بـ71 شخصا

LBCI
آخر الأخبار
01:20

احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٢ جريحا في ١٠ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
أخبار دولية
00:37

بارو: فرنسا تعتزم أداء "دور محوري" في مفاوضات النووي الإيراني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-06-27

ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة: أعتقد أنه قريب وقد يكون خلال الأسبوع المقبل

LBCI
خبر عاجل
2025-06-27

النائب جبران باسيل لـ"جدل": اتُفق على اسم قائد الجيش قبل الاتفاق على انتخاب الرئيس عون

LBCI
خبر عاجل
2025-06-27

باسيل لـ"جدل" : لا إرادة للإصلاح فلم يُقر أي قانون إصلاحيّ منذ العام ٢٠١٩ إلّا قانون السرية المصرفية ولم يكن ليُقر بالصيغة التي هو عليها لو لا الضغط الخارجيّ

LBCI
خبر عاجل
2025-06-27

النائب جبران باسيل لـ #جدل : لا أجد فرقًا بين حكومة اليوم وحكومة تصريف الأعمال سابقًا وأين قانون الفجوة المالية؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:30

الحجار استمع الى بوشكيان حول الإخبار المقدم ضده

LBCI
آخر الأخبار
14:16

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: نقل جريحة إضافية إلى المستشفى جراء الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في بلدة محرونة ما يرفع الحصيلة إلى شهيدين وجريحين

LBCI
آخر الأخبار
13:56

علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني: الإسرائيليون حاولوا اغتيالي لأنني آذيتهم كثيرا

LBCI
آخر الأخبار
14:36

مسؤول التنسيق في الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا أقل من 5% من إمكاناتنا خلال مواجهتنا مع العدو

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:11

الشيخ نعيم قاسم: نحن نفذنا الاتفاق بالكامل... وهل تتصورون أننا سنبقى ساكتين إلى أبد الآبدين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

عروس السماء القديسة تيريز ضيفة عروس البقاع زحلة والفرزل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

من بكفيا إلى حملايا... مسيرة صلاة على خطى القديسة رفقا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع في محطات جديدة اليوم…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الشعارات الرنانة حول التنمية المستدامة... واقع المدارس يكشف فجوة حقيقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الهيئة الناظمة للقنّب الهندي تنطلق قريبا... ويمكنك التقديم للعمل ضمنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

أحراش لبنان برؤية جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين رفع الحد الأدنى للأجور وضعف التكنولوجيا... معادلة خاسرة لسوق العمل اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عملية توقيف مطلوب تتحول الى مأساة وجريمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:14

درجات الحرارة تتخطى عتبة الثلاثين بقليل

LBCI
أمن وقضاء
09:34

الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أخبار لبنان
16:11

الشيخ نعيم قاسم: نحن نفذنا الاتفاق بالكامل... وهل تتصورون أننا سنبقى ساكتين إلى أبد الآبدين؟

LBCI
أمن وقضاء
13:12

فوج حرس بيروت يوقف امرأتين تشكلان عصابة لممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية

LBCI
خبر عاجل
16:53

الجيش الإسرائيلي: قضينا في منطقة محرونة بجنوب لبنان على ضابط استخبارات في قوة الرضوان التابعة لحزب الله

LBCI
أمن وقضاء
11:19

الجيش: توقيف شخصَين لارتكابهما جرائم مختلفة وضبط كمية من المخدرات وعدد من المستندات المزورة

LBCI
أخبار لبنان
10:08

اللقاء الديمقراطي: لحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية الشرعية

LBCI
أمن وقضاء
04:35

عملية أمنية نوعية في طرابلس… ومعلومات الـLBCI: المطلوب ملاحق بأربع مذكرات عدلية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More