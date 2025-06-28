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o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
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o
كسروان
29
o
متن
29
o
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الجيش الإسرائيلي: قضينا في منطقة محرونة بجنوب لبنان على ضابط استخبارات في قوة الرضوان التابعة لحزب الله
خبر عاجل
2025-06-28 | 16:53
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الجيش الإسرائيلي: قضينا في منطقة محرونة بجنوب لبنان على ضابط استخبارات في قوة الرضوان التابعة لحزب الله
خبر عاجل
الإسرائيلي:
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