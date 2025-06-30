معلومات للـLBCI: المفتي دريان يزور الشرع على رأس وفد من العلماء مؤلف من مُفتِي المناطق ورئيس المحكمة الشرعية السنية العليا وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السبت المقبل

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