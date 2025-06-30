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o
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o
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o
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وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا ولبنان ولن نتفاوض بشأن هضبة الجولان في أي اتفاق سلام
خبر عاجل
2025-06-30 | 04:47
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وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا ولبنان ولن نتفاوض بشأن هضبة الجولان في أي اتفاق سلام
خبر عاجل
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