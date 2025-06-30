وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا ولبنان ولن نتفاوض بشأن هضبة الجولان في أي اتفاق سلام

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بري رداً على النائب جورج عقيص حول عريضة موقعة من أكثر ٦٥ نائباً وتهديده بالانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب: العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للأصول "وما تهددني" الجلسة ماشية ومن دون تهديد