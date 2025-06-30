بعد انسحاب نواب كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض نواب التغيير والمستقلين لايزال نصاب الجلسة التشريعية قائمًا

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مراسل الـLBCI: بعد خروج النواب من قاعة المجلس كان عدد المتواجدين في القاعة 68 نائبا وكان النصاب مؤمنا ولكن منذ قليل عاد عدد من نواب التغيير ليرتفع العدد الى 77 نائبا في القاعة