مجلس النواب يقر اعفاء المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية من بعض الضرائب والرسوم

فضل الله من مجلس النواب: نطبّق القانون الانتخابي ثم نبحث في تعديله ولا نبحث عن تهريبة في المجلس بـ"معجل مكرر" واليوم قال المجلس كلمته والنصاب بقي اما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة خارج اطار التفاهم لن تمرّ

فضل الله من مجلس النواب: نطبّق القانون الانتخابي ثم نبحث في تعديله ولا نبحث عن تهريبة في المجلس بـ"معجل مكرر" واليوم قال المجلس كلمته والنصاب بقي اما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة خارج اطار التفاهم لن تمرّ

مراسل الـLBCI: بعد خروج النواب من قاعة المجلس كان عدد المتواجدين في القاعة 68 نائبا وكان النصاب مؤمنا ولكن منذ قليل عاد عدد من نواب التغيير ليرتفع العدد الى 77 نائبا في القاعة