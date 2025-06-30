فضل الله من مجلس النواب: نطبّق القانون الانتخابي ثم نبحث في تعديله ولا نبحث عن تهريبة في المجلس بـ"معجل مكرر" واليوم قال المجلس كلمته والنصاب بقي اما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة خارج اطار التفاهم لن تمرّ

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