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سلام من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ونحن نكثّف الجهود الدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701 ولإعادة الإعمار والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها انسجامًا مع اتفاق الطائف وبيانها الوزاري

خبر عاجل
2025-07-02 | 04:30
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سلام من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ونحن نكثّف الجهود الدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701 ولإعادة الإعمار والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها انسجامًا مع اتفاق الطائف وبيانها الوزاري
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سلام من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ونحن نكثّف الجهود الدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701 ولإعادة الإعمار والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها انسجامًا مع اتفاق الطائف وبيانها الوزاري

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