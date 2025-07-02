سلام من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ونحن نكثّف الجهود الدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701 ولإعادة الإعمار والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها انسجامًا مع اتفاق الطائف وبيانها الوزاري

معلومات للـLBCI: التحقيق الذي أجرته "أمن الدولة" مع مدير عام كازينو لبنان رولان خوري إنتهى عند الواحدة والنصف ليلًا واستمر أكثر من ٦ ساعات وبنتيجته أعطت القاضية دورا الخازن الإشارة بتوقيفه في ملف BetArabia

السابق