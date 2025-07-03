مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة على اوتوستراد خلدة

الرئيس عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا الأمير يزيد بن فرحان مستشار وزير الخارجية السعوديّ

الرئيس عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا الأمير يزيد بن فرحان مستشار وزير الخارجية السعوديّ

سلام من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ونحن نكثّف الجهود الدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701 ولإعادة الإعمار والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها انسجامًا مع اتفاق الطائف وبيانها الوزاري