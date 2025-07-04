تدابير سير يومي السبت والإثنين تزامنًا مع أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن "إحدى الشركات المتعهدة تستكمل أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار القديم/المسلك الغربي (المتجه نحو المطار)، وذلك على مرحلتين، اعتبارًا من الساعة 4:00 فجرًا ولغاية الساعة 14:00، وفقًا للآتي:المرحلة الأولى، يوم السبت 5-7-2025:بدءًا من ثانوية الروضة وصولًا إلى “تحويلة الزيتونة” (مقابل ELDORADO).المرحلة الثانية، يوم الإثنين 7-7-2025:بدءًا من "تحويلة الزيتونة" (مقابل ELDORADO) وصولًا إلى "محطة الأيتام".وستؤدي هذه الأعمال إلى تضييق الطريق، وحصر السير القادم من جسر المطار باتجاه المطار على مسرب واحد.وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، وتجنب سلوك الطريق المذكور إلا في حالات الضرورة، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.