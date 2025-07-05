المبعوث الأميركيّ توم براك: أمل لبنان يستيقظ فالفرصة الآن وهذه لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتعبة التي حكمت الماضي وتحقيق الوعد الحقيقيّ كوطن واحد وشعب واحد وجيش واحد

معلومات الـLBCI: تحديد هُويات حاملي السلاح والأجهزة الامنية التي تعمل تحت إشراف القضاء استدعتهم على أن تتخذ الاجراءات اللاحقة بناء على تطور الامور

معلومات الـLBCI: تحديد هُويات حاملي السلاح والأجهزة الامنية التي تعمل تحت إشراف القضاء استدعتهم على أن تتخذ الاجراءات اللاحقة بناء على تطور الامور

معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة للبحث في الردّ اللبناني على الورقة الاميركية وقد تقرر عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الاميركية غدًا في قصر بعبدا