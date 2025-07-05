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بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
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معلومات الـLBCI: تحديد هُويات حاملي السلاح والأجهزة الامنية التي تعمل تحت إشراف القضاء استدعتهم على أن تتخذ الاجراءات اللاحقة بناء على تطور الامور
خبر عاجل
2025-07-05 | 06:12
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معلومات الـLBCI: تحديد هُويات حاملي السلاح والأجهزة الامنية التي تعمل تحت إشراف القضاء استدعتهم على أن تتخذ الاجراءات اللاحقة بناء على تطور الامور
خبر عاجل
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تدابير سير يومي السبت والإثنين تزامنًا مع أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار
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2025-07-04
تدابير سير يومي السبت والإثنين تزامنًا مع أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار
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أخبار لبنان
2025-07-03
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ أغار في لبنان على مخرب كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة والدفع بمخططات ضد مواطنين إسرائيليين
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معلومات للـLBCI: رئيس الجمهورية يُواصل تنسيقه مع رئيس الحكومة للبحث في الردّ اللبناني على الورقة الاميركية وقد تقرر عقد اجتماع للجنة المعنيّة في صياغة الرد على الورقة الاميركية غدًا في قصر بعبدا
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