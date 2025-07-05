معلومات الـLBCI: تحديد هُويات حاملي السلاح والأجهزة الامنية التي تعمل تحت إشراف القضاء استدعتهم على أن تتخذ الاجراءات اللاحقة بناء على تطور الامور

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