براك من قصر بعبدا: أنا ممتن للرد اللبناني والجواب أتى بعد تفكير وفيه إعتبارات وأنا راض بشكل كبير عنه وما نحتاج إليه اليوم هو فترة للتفكير للوصول إلى التفاصيل

معلومات للـLBCI: النقاش بين الوفد اللبناني برئاسة المفتي دريان والشرع كان صريحاً ولم يعطَ المقترح الذي نقله الاعلام الاسرائيلي حول تخلي سوريا عن الجولان لصالح اسرائيل مقابل ضم طرابلس واجزاء من البقاع الى الاراضي السورية أي أهمية اطلاقاً

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