الجيش: توقيف أحد المسلحين الذين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط - بيروت

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 7 /7 /2025، وبعد عمليات رصد ومتابعة من قبل مديرية المخابرات لملاحقة مسلحين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط - بيروت بتاريخ 4 /7 /2025، أوقفت دورية من المديرية على طريق جزين - جباع المواطن (ا.ف.) الذي كان من بين المسلحين المذكورين، وضبطت في حوزته مسدسا حربيا.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.