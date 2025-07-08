الجيش الإسرائيلي: قتلنا علي عبد الحسن حيدر القائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله أمس في منطقة دير كيفا جنوبي لبنان

فوز رئيس بلدية أرده بسام هيكل المدعوم من المردة والتيار الوطني الحر برئاسة اتحاد بلديات قضاء زغرتا بـ14 صوت مقابل 9 أصوات لرئيس بلدية كفرحاتا خليل الشمر المدعوم من حركة الاستقلال والقوات اللبنانية

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