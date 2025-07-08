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o
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o
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المبعوث الأميركيّ توم برّاك للـLBCI: سبب وجودي هنا هو حقًا براعة رجل واحد وشجاعته وهو دونالد ترامب
خبر عاجل
2025-07-08 | 13:41
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المبعوث الأميركيّ توم برّاك للـLBCI: سبب وجودي هنا هو حقًا براعة رجل واحد وشجاعته وهو دونالد ترامب
خبر عاجل
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