المبعوث الأميركيّ توم برّاك للـLBCI: سبب وجودي هنا هو حقًا براعة رجل واحد وشجاعته وهو دونالد ترامب

فوز رئيس بلدية أرده بسام هيكل المدعوم من المردة والتيار الوطني الحر برئاسة اتحاد بلديات قضاء زغرتا بـ14 صوت مقابل 9 أصوات لرئيس بلدية كفرحاتا خليل الشمر المدعوم من حركة الاستقلال والقوات اللبنانية

فوز رئيس بلدية أرده بسام هيكل المدعوم من المردة والتيار الوطني الحر برئاسة اتحاد بلديات قضاء زغرتا بـ14 صوت مقابل 9 أصوات لرئيس بلدية كفرحاتا خليل الشمر المدعوم من حركة الاستقلال والقوات اللبنانية

الجيش: توقيف أحد المسلحين الذين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط - بيروت