برّاك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح للـLBCI: التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ

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