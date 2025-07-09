أدرعي: الجيش الإسرائيلي يدمر بنى تحتية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات الجيش الإسرائيلي دمرت بنى تحتية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "بناء على معلومات استخبارية ورصد وسائل قتالية وبنى تحتية لحزب الله في مناطق عدة في جنوب لبنان توجه المقاتلون لتنفيذ عمليات خاصة ومركزة بهدف تدميرها ومنع إعادة تموضع حزب الله في المنطقة".



وأضاف: "في إطار إحدى العمليات التي نفذت في جبل بلاط تمكنت قوات اللواء 300 من العثور على مجمع مستودعات أسلحة ومرابض إطلاق قذائف صاروخية تابعة لحزب الله، حيث قامت القوات بتدمير هذه البنى التحتية. وفي إطار عملية أخرى عثرت القوات على وسائل قتالية تم إخفاؤها في منطقة وعرة بالقرب من لبونة ومنها قاذفة متعددة فتحات الإطلاق ورشاش ثقيل والعشرات من العبوات الناسفة. لقد قامت القوات بضبط وتدمير المعدات العسكرية والوسائل القتالية التي تم العثور عليها في تلك المنطقة. هذا وعثر في المنطقة على بناية تحت الارض كانت تستخدم لتخزين الوسائل القتالية، فتم تدمير هذه البنية التحتية بإمكانيات هندسية".