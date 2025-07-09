الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يدمر بنى تحتية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان

خبر عاجل
2025-07-09 | 06:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يدمر بنى تحتية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
2min
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يدمر بنى تحتية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات الجيش الإسرائيلي دمرت بنى تحتية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "بناء على معلومات استخبارية ورصد وسائل قتالية وبنى تحتية لحزب الله في مناطق عدة في جنوب لبنان توجه المقاتلون لتنفيذ عمليات خاصة ومركزة بهدف تدميرها ومنع إعادة تموضع حزب الله في المنطقة".

وأضاف: "في إطار إحدى العمليات التي نفذت في جبل بلاط تمكنت قوات اللواء 300 من العثور على مجمع مستودعات أسلحة ومرابض إطلاق قذائف صاروخية تابعة لحزب الله، حيث قامت القوات بتدمير هذه البنى التحتية. وفي إطار عملية أخرى عثرت القوات على وسائل قتالية تم إخفاؤها في منطقة وعرة بالقرب من لبونة ومنها قاذفة متعددة فتحات الإطلاق ورشاش ثقيل والعشرات من العبوات الناسفة. لقد قامت القوات بضبط وتدمير المعدات العسكرية والوسائل القتالية التي تم العثور عليها في تلك المنطقة. هذا وعثر في المنطقة على بناية تحت الارض كانت تستخدم لتخزين الوسائل القتالية، فتم تدمير هذه البنية التحتية بإمكانيات هندسية".
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

خبر عاجل

الجيش

الإسرائيلي

تحتية

لبنان

برّاك للـLBCI: لعرض ما نتشاوره على مجلس الوزراء عندما يصبح محددًا بما يكفي ليحظى بالإجماع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-22

أدرعي: بنى تحتية ومنصات قذائف وصواريخ تابعة لحزب الله هوجمت في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-17

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا الليلة الماضية بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-05

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية داخل موقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية إستراتيجية تابعة لحزب الله في البقاع كما تم استهداف عدة بنى تحتية عسكرية للحزب في صريفا في الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-29

أدرعي: هاجمنا مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله في لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:28

برّاك للـLBCI: لعرض ما نتشاوره على مجلس الوزراء عندما يصبح محددًا بما يكفي ليحظى بالإجماع

LBCI
خبر عاجل
14:21

برّاك للـLBCI: سيكون هناك تقدم خلال أسبوعين عند عودتي وإذا حظي هذا التقدم بقبول المكوّنات التي تمثلونها فسيكون ذلك معجزة وأنا متأكد من ذلك

LBCI
خبر عاجل
14:20

برّاك للـLBCI: مهمتنا في سوريا واضحة وهي مكافحة داعش ولن نسحب تلك القوات حتى نتأكد من أنّ تلك الخلايا الإرهابية يتم إطفاءها بأفضل طريقة

LBCI
خبر عاجل
14:14

برّاك تعليقًا على التسريبات الصحافية في شأن تسليم طرابلس والبقاع الى سوريا للـLBCI: هذا خيال هذا كارتون

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-08

تجمع أهالي شهداء وجرحى انفجار المرفأ: قرار لوزير الصحة بتغطية علاج الجرحى على نفقة الوزارة

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-23

لائحة "لبعا كلنا سوا": اللائحة ليس مدعومة من "التيار"

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-16

طوارىء الصحة تنشر حصيلة الإعتداءات الإسرائيلية اليوم وأمس

LBCI
أخبار دولية
2025-05-30

ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة... ومحطتها اليوم في بلدة بقنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

وسط أجواء هادئة... إنطلاق الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة

LBCI
أخبار لبنان
06:21

سلام: إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها رغم كل الظروف هو رسالة بأن الدولة تستعيد عافيتها

LBCI
أخبار لبنان
06:01

الرئيس عون في المؤتمر الصحافي اللبناني - القبرصي: أعمق ما نريده ‏السلام العادل عبر الحوار

LBCI
أخبار دولية
03:50

أوجلان: تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه سيحصل "سريعا"

LBCI
آخر الأخبار
03:46

وزيرة التربية ريما كرامي للـLBCI: التعليم المهني مهم جدا وأساسي ولدينا فكرة خاطئة عنه في مجتمعنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:36

برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:52

معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس

LBCI
رياضة
11:40

النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته

LBCI
أمن وقضاء
08:51

روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار لبنان
14:36

برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا

LBCI
منوعات
12:45

بعد فيديو الصفعة... بريجيت ماكرون "تضرب من جديد" وهذه المرة بـ"التجاهل" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:50

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يدمر بنى تحتية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:02

القوات الجوية الإسرائيلية: طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيليّ قصفت عنصرًا بارزًا في تنظيم "حماس" في منطقة طرابلس شمال لبنان

LBCI
حال الطقس
01:59

لا موجات حرّ في الأفق... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More