متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: لن نُعلّق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة وكما قال السفير باراك علنًا لقد كان راضيًا بشكل لا يُصدق عن الاستجابة الأولية من الحكومة اللبنانية لكنه أشار أيضًا إلى أننا بحاجة الآن للدخول في التفاصيل

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