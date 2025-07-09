متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: لا نريد أن نرى “حزب الله” أو أي جماعة أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو إسرائيل

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك