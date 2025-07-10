الجيش الإسرائيلي: قضينا في منطقة المنصوري جنوبي لبنان على قائد المدفعية في حزب الله بقطاع الساحل

معلومات للـLBCI: بلغ عدد الموقوفين لدى قوى الأمن الداخلي من الذين ظهروا في مقاطع الفيديو وهم يحملون أسلحة في مسيرة عاشوراء ٤ أشخاص في عدد إضافي لأربعة أشخاص آخرين كان أعلن الجيش توقيفهم في وقت سابق للسبب نفسه

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