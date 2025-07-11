هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل قررتا تأليف لجنة مصغرة لاعداد تقرير خلال اسبوعين حول طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان

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مصادر لـ"تلفزيون سوريا‬⁩": الشرع‬⁩ يهدد بتصعيد دبلوماسي وإقتصادي ضد ⁧‫بيروت‬⁩ بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في ⁧‫لبنان‬⁩