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هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل قررتا تأليف لجنة مصغرة لاعداد تقرير خلال اسبوعين حول طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان

خبر عاجل
2025-07-11 | 04:45
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هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل قررتا تأليف لجنة مصغرة لاعداد تقرير خلال اسبوعين حول طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان
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هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل قررتا تأليف لجنة مصغرة لاعداد تقرير خلال اسبوعين حول طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان

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