مصادر لـ"تلفزيون سوريا‬⁩": الشرع‬⁩ يهدد بتصعيد دبلوماسي وإقتصادي ضد ⁧‫بيروت‬⁩ بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في ⁧‫لبنان‬⁩

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مصدر في وزارة الإعلام السورية للإخبارية: لا صحة لما يتم تداوله عن نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان و‏تؤكد الحكومة أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين