معلومات للــLBCI: تحركات لأهالي المعتقلين السوريين في سجن روميه من حي التضامن في ريف دمشق إلى معبر جديدة يابوس - المصنع لقطع الطريق أمام السيارات الآتية من لبنان ووقفة احتجاجية عند معبر جوسية الحدودي ودعوات لقطع طريق معبر العريضة

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