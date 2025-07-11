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تعيين نواب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري ومكرم بو نصار وسليم شاهين وغابي شينوزيان

خبر عاجل
2025-07-11 | 12:00
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تعيين نواب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري ومكرم بو نصار وسليم شاهين وغابي شينوزيان
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تعيين نواب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري ومكرم بو نصار وسليم شاهين وغابي شينوزيان

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