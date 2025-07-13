قيادة الجيش تنفي ما يتم تداوله بشأن دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع

نفت قيادة الجيش ما يتم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع.



وأكدت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية المعنية تُواصل تنفيذ مهماتها الاعتيادية لضبط الحدود اللبنانية السورية، في موازاة متابعة الوضع الأمني في الداخل لمنع أي مساس بالأمن والاستقرار.



ودعت إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالجيش والوضع الأمني، والتحلي بالمسؤولية، وعدم بث الشائعات التي تؤدي إلى توتر بين المواطنين.