معلومات للـLBCI: اللجنة المكلّفة صياغة الرد اللبناني على ورقة توم برّاك تعقد اجتماعًا في القصر الجمهوري وذلك بعد تسلُّم الجانب اللبناني الرسميّ الرد الأميركي على الملاحظات اللبنانية المرتبطة بالورقة

معلومات الـLBCI: لبنان الرسميّ تبلغ ردًا عبر السفارة الاميركية على الورقة التي قدمها لباراك وهو منكب على دراستها وخلاصة الرد يكمن في وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر سلاح "حزب الله" في يد الدولة على أن لا تتعدى المهلة نهاية العام الحاليّ

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