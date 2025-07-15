رويترز: وزير الدفاع السوري يعلن وقف إطلاق نار في السويداء بعد اتفاق مع الزعماء المحليين

وليد جنبلاط للتلفزيون العربي: التدخل الاسرائيلي ورط البعض من أهالي السويداء ظناً بأن إسرائيل ستحميهم وهي لا تحمي أحدا وهي تريد تشويه التاريخ العربي المشرقي لدروز سوريا

وليد جنبلاط للتلفزيون العربي: التدخل الاسرائيلي ورط البعض من أهالي السويداء ظناً بأن إسرائيل ستحميهم وهي لا تحمي أحدا وهي تريد تشويه التاريخ العربي المشرقي لدروز سوريا

وزير الدفاع الإسرائيلي: الغارات التي نشنها على لبنان حاليا هي رسالة واضحة لحزب الله "الذي يخطط لإعادة بناء قدرات لشن غارات ضد إسرائيل من خلال قوة الرضوان"