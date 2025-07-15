رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ قبل قليل ضرب آليات عسكرية للقوات السورية في السويداء

مصرف لبنان المركزي يحظر على المؤسسات المالية المرخصة أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله

مصرف لبنان المركزي يحظر على المؤسسات المالية المرخصة أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله

وليد جنبلاط للتلفزيون العربي: التدخل الاسرائيلي ورط البعض من أهالي السويداء ظناً بأن إسرائيل ستحميهم وهي لا تحمي أحدا وهي تريد تشويه التاريخ العربي المشرقي لدروز سوريا