النائب جورج عدوان: الحكومة تبذل كل ما بوسعها للقيام بالافضل في هذه الظروف وبغض النظر عن الاشكالات نؤيّد أن تُطرح الثقة بالحكومة لكي نجددها بها

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