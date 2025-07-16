المجلس النيابي يُجدّد الثقة بالحكومة

69 نائباً جدّدوا الثقة لحكومة الرئيس سلام فيما حجبها 9 نواب وامتنع 4 عن التصويت في ظلّ غياب 46 نائبًا

69 نائباً جدّدوا الثقة لحكومة الرئيس سلام فيما حجبها 9 نواب وامتنع 4 عن التصويت في ظلّ غياب 46 نائبًا

النائب جورج عدوان: الحكومة تبذل كل ما بوسعها للقيام بالافضل في هذه الظروف وبغض النظر عن الاشكالات نؤيّد أن تُطرح الثقة بالحكومة لكي نجددها بها