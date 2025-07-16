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سلام يناشد: للإبتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي إعتبار آخر

خبر عاجل
2025-07-16 | 15:32
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سلام يناشد: للإبتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي إعتبار آخر
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سلام يناشد: للإبتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي إعتبار آخر

كتب رئيس الحكومة نواف سلام على حسابه على إكس: "في ضوء ما شاهدنا اليوم من احداث متفرقة أخذت طابعًا مذهبيًا يرفضه الشعب اللبناني، أناشد جميع اللبنانيين الابتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على اي اعتبار آخر. وقد تواصلت مع الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على امن المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية والتشدد بوجه اي تفلت او محاولة قد تهدد الاستقرار."




 

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