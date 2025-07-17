الرئيس عون والمفتي دريان إتصلا بجنبلاط وشددا على التعاون لتفادي تداعيات الوضع السوري على لبنان

تلقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالًا من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في إطار التواصل الوطني وتقديرًا لدوره في التهدئة، إذ شدد الرئيس عون على أهمية التنسيق في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن الدولة بكل مؤسساتها حاضرة وجاهزة لأي جهد يساهم في الحفاظ على الاستقرار.



وأعرب عون عن تقديره للمواقف المسؤولة التي اطلقها جنبلاط وحرصه على منع تفاقم التوتر في الشارع.



من جهته، أجرى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالًا بجنبلاط شدد فيه على ضرورة التعاون بين مختلف القوى السياسية والروحية لتفادي أي انعكاسات داخلية محتملة لحوادث سوريا.



ونوه دريان بدور جنبلاط في احتواء التوترات والدعوة إلى الحكمة، مؤكدًا أهمية تحصين الساحة اللبنانية من أي تصعيد، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.