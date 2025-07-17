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o
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o
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o
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o
كسروان
28
o
متن
28
o
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طوارئ الصحة العامة: حصيلة غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة قبريخا ارتفعت إلى شهيدين بعد استشهاد الجريحة متأثرة بإصاباتها البليغة
خبر عاجل
2025-07-17 | 15:59
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طوارئ الصحة العامة: حصيلة غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة قبريخا ارتفعت إلى شهيدين بعد استشهاد الجريحة متأثرة بإصاباتها البليغة
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