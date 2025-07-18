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وليد جنبلاط للجزيرة: الحكومة السورية أعلنت أنها تريد وقف إطلاق النار وهذا يجب أن يطبق على الأرض لبدء الحوار

خبر عاجل
2025-07-18 | 12:58
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وليد جنبلاط للجزيرة: الحكومة السورية أعلنت أنها تريد وقف إطلاق النار وهذا يجب أن يطبق على الأرض لبدء الحوار
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وليد جنبلاط للجزيرة: الحكومة السورية أعلنت أنها تريد وقف إطلاق النار وهذا يجب أن يطبق على الأرض لبدء الحوار

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