قاسم: بعد إزالة الخطر والتهديد الإسرائيلي نحن جاهزون لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية

وليد جنبلاط للجزيرة: نرفض أي حماية دولية وأي تدخل إسرائيلي في شؤون سوريا

وليد جنبلاط للجزيرة: نرفض أي حماية دولية وأي تدخل إسرائيلي في شؤون سوريا

طوارئ الصحة العامة: حصيلة غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة قبريخا ارتفعت إلى شهيدين بعد استشهاد الجريحة متأثرة بإصاباتها البليغة