إذاعة الجيش الإسرائيلي: بدء غارات على مواقع للحوثيين بالحديدة والساحل الغربي

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وزير الدفاع الإسرائيلي: نعمل بقوة على منع محاولة إعادة تأهيل البنى التحتية للحوثيين في اليمن ومصير اليمن هو مصير إيران وسيدفع الحوثيون ثمنًا باهظًا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل