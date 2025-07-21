معلومات للـLBCI : وزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان غادر لبنان منذ عشرة ايام إلى كندا

معلومات للـLBCI: ما من جديد في الملاحظات اللبنانية يُترجم النوايا المتعلقة بحصر السلاح وبرّاك طالب بترجمة النوايا إلى خطوات عملية تتعلق بحصر السلاح مشددًا على أن خطوات كهذه مطلوبة من أجل تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

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