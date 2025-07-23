رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط

مجلس النواب يوافق بـ88 صوتاً على إحالة الوزراء السابقين بطرس حرب ونيكولا صحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق

مجلس النواب يوافق بـ88 صوتاً على إحالة الوزراء السابقين بطرس حرب ونيكولا صحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق

رئيس مجلس الوزراء وقّع مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن تموز وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع