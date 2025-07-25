لمدة 3 أيام... منع مرور السير باتجاه أنفاق المطار ليلا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بإصلاح كابلات وصيانة الإنارة داخل أنفاق المطار، وذلك بتواريخ 25، 26، و27-7-2025، يوميا اعتبارا من الساعة 23،00 ليلا لغاية الساعة 4.00 فجرا من اليوم التالي.



لذلك، ستُتّخذ تدابير السير التالية:



– منع مرور السير الآتي من بيروت باتجاه خلدة مرورا على أوتوستراد الأسد وأنفاق المطار، وتحويله نحو الأوزاعي.



– منع مرور السير الآتي من الكوكودي (المريجة) باتجاه أنفاق المطار، وتحويله نحو طريق المطار القديم.



وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام.