الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لمدة 3 أيام... منع مرور السير باتجاه أنفاق المطار ليلا
خبر عاجل
2025-07-25 | 07:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لمدة 3 أيام... منع مرور السير باتجاه أنفاق المطار ليلا
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بإصلاح كابلات وصيانة الإنارة داخل أنفاق المطار، وذلك بتواريخ 25، 26، و27-7-2025، يوميا اعتبارا من الساعة 23،00 ليلا لغاية الساعة 4.00 فجرا من اليوم التالي.
لذلك، ستُتّخذ تدابير السير التالية:
– منع مرور السير الآتي من بيروت باتجاه خلدة مرورا على أوتوستراد الأسد وأنفاق المطار، وتحويله نحو الأوزاعي.
– منع مرور السير الآتي من الكوكودي (المريجة) باتجاه أنفاق المطار، وتحويله نحو طريق المطار القديم.
وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
خبر عاجل
قوى الأمن
أنفاق
المطار
السير
التالي
وصول الطائرة التي تقل اللبنانيّ المفرج عنه جورج ابراهيم عبدالله الى مطار بيروت الدوليّ
غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة رابيد عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-04-28
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار وكثيفة من الأوزاعي باتجاه الجناح
آخر الأخبار
2025-04-28
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار وكثيفة من الأوزاعي باتجاه الجناح
0
أمن وقضاء
2025-06-09
تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس
أمن وقضاء
2025-06-09
تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس
0
آخر الأخبار
05:57
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من أنفاق المطار باتجاه خلدة
آخر الأخبار
05:57
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من أنفاق المطار باتجاه خلدة
0
آخر الأخبار
2025-07-14
التحكم المروري: قتيل نتيجة انزلاق دراجة نارية محلة انفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة
آخر الأخبار
2025-07-14
التحكم المروري: قتيل نتيجة انزلاق دراجة نارية محلة انفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
07:46
وصول الطائرة التي تقل اللبنانيّ المفرج عنه جورج ابراهيم عبدالله الى مطار بيروت الدوليّ
خبر عاجل
07:46
وصول الطائرة التي تقل اللبنانيّ المفرج عنه جورج ابراهيم عبدالله الى مطار بيروت الدوليّ
0
خبر عاجل
05:53
غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة رابيد عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل
خبر عاجل
05:53
غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة رابيد عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل
0
خبر عاجل
01:18
أ.ف.ب نقلا عن مصدر مطلع على الملف: اللبناني جورج ابراهيم عبدالله خرج من السجن في فرنسا
خبر عاجل
01:18
أ.ف.ب نقلا عن مصدر مطلع على الملف: اللبناني جورج ابراهيم عبدالله خرج من السجن في فرنسا
0
خبر عاجل
15:36
ماكرون: فرنسا قررت أن تعترف بدولة فلسطين وفاءً لالتزامها التاريخي من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط
خبر عاجل
15:36
ماكرون: فرنسا قررت أن تعترف بدولة فلسطين وفاءً لالتزامها التاريخي من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-20
هذه هي الكلفة المتوقعة لقضاء يوم سياحي في بيروت.. بدءًا من الخيارات الأرخص وصولا الى الأغلى
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-20
هذه هي الكلفة المتوقعة لقضاء يوم سياحي في بيروت.. بدءًا من الخيارات الأرخص وصولا الى الأغلى
0
منوعات
2025-07-09
"الشيف وفاء" تطلّ على متابعيها بإعلان صادم: نزعت الحجاب لهذه الأسباب (فيديو)
منوعات
2025-07-09
"الشيف وفاء" تطلّ على متابعيها بإعلان صادم: نزعت الحجاب لهذه الأسباب (فيديو)
0
أخبار دولية
07:59
تأكيد في باريس على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها
أخبار دولية
07:59
تأكيد في باريس على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-20
كان يا ما كان... تبدّلت الأنظمة وبقيت العشائر في المكان
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-20
كان يا ما كان... تبدّلت الأنظمة وبقيت العشائر في المكان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
استعدادات لاستقبال جورج عبد الله إثر عودته إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
08:01
استعدادات لاستقبال جورج عبد الله إثر عودته إلى لبنان
0
أخبار لبنان
07:12
الإعلان عن مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع" في 8 آب... رجي: لبنان عازم على استعادة سيادته على كامل أراضيه
أخبار لبنان
07:12
الإعلان عن مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع" في 8 آب... رجي: لبنان عازم على استعادة سيادته على كامل أراضيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لعبة Labubu: من ألف عامٍ من الأساطير إلى ترند الجيل الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لعبة Labubu: من ألف عامٍ من الأساطير إلى ترند الجيل الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الذكاء الإصطناعي في الجامعات... بين الممنوع والمسموح
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الذكاء الإصطناعي في الجامعات... بين الممنوع والمسموح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
زراعة لبنان تعاني
تقارير نشرة الاخبار
13:30
زراعة لبنان تعاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
8 مليار دولار من أموال المودعين غير مشروعة... والمحاسبة تبدأ بقانون استرداد الأموال المنهوبة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
8 مليار دولار من أموال المودعين غير مشروعة... والمحاسبة تبدأ بقانون استرداد الأموال المنهوبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بالأرقام: اقتصاد لبنان ينزف بعد الحرب… وهذا هو الحلّ
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بالأرقام: اقتصاد لبنان ينزف بعد الحرب… وهذا هو الحلّ
0
أخبار دولية
13:11
إسرائيل ترفض عرضًا بريطانيًا لنشر أبراج مراقبة على الحدود وتتمسك بالاحتلال بذريعة أمنية
أخبار دولية
13:11
إسرائيل ترفض عرضًا بريطانيًا لنشر أبراج مراقبة على الحدود وتتمسك بالاحتلال بذريعة أمنية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:14
بعد نقله إلى المستشفى... هذا ما كشفته "البطريركية المارونية" بشأن الوضع الصحي للراعي
أخبار لبنان
03:14
بعد نقله إلى المستشفى... هذا ما كشفته "البطريركية المارونية" بشأن الوضع الصحي للراعي
2
اقتصاد
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
صحف اليوم
00:55
لبنان يتفاجأ بطروحات توم براك بشأن مزارع شبعا... (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:55
لبنان يتفاجأ بطروحات توم براك بشأن مزارع شبعا... (الشرق الأوسط)
4
أمن وقضاء
12:18
خططت للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش... توقيف ٣ مواطنين لتأليفهم خلية مؤيدة لداعش
أمن وقضاء
12:18
خططت للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش... توقيف ٣ مواطنين لتأليفهم خلية مؤيدة لداعش
5
أخبار لبنان
04:25
بيان لوزارة الشؤون الإجتماعية بشأن التحويلات المالية عن شهر تموز للمستفيدين من برنامج "أمان"
أخبار لبنان
04:25
بيان لوزارة الشؤون الإجتماعية بشأن التحويلات المالية عن شهر تموز للمستفيدين من برنامج "أمان"
6
أمن وقضاء
13:00
رجل ثمانيني وزوجته ضحيتا جريمة مروعة في المعاملتين ومشاهد خاصة للـLBCI من داخل مسرح الجريمة
أمن وقضاء
13:00
رجل ثمانيني وزوجته ضحيتا جريمة مروعة في المعاملتين ومشاهد خاصة للـLBCI من داخل مسرح الجريمة
7
أخبار لبنان
01:45
اللبناني جورج عبدالله يخرج من السجن في فرنسا
أخبار لبنان
01:45
اللبناني جورج عبدالله يخرج من السجن في فرنسا
8
أمن وقضاء
04:47
مبلغ مالي مزيّف مقابل دراجة آلية... قوى الأمن تعمّم صورة محتال محترف
أمن وقضاء
04:47
مبلغ مالي مزيّف مقابل دراجة آلية... قوى الأمن تعمّم صورة محتال محترف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More