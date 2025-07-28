الجيش: توقيف 5 أشخاص لتأليفهم خلية إرهابية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن مديرية المخابرات تواصل عمليات الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، وفي هذا السياق أوقفت المواطنين (ن.ا.) و(ع.غ.) و(ي.ت.) والسوري (ع.ح.) والعراقي (ع.غ.) لتأليفهم خلية إرهابية.



وأفادت بأنه بعد التحقيق، أُحيل الموقوفون على القضاء المختص.