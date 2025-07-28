الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش: توقيف 5 أشخاص لتأليفهم خلية إرهابية

خبر عاجل
2025-07-28 | 12:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
الجيش: توقيف 5 أشخاص لتأليفهم خلية إرهابية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
الجيش: توقيف 5 أشخاص لتأليفهم خلية إرهابية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن مديرية المخابرات تواصل عمليات الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، وفي هذا السياق أوقفت المواطنين (ن.ا.) و(ع.غ.) و(ي.ت.) والسوري (ع.ح.) والعراقي (ع.غ.) لتأليفهم خلية إرهابية.

وأفادت بأنه بعد التحقيق، أُحيل الموقوفون على القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

خبر عاجل

الجيش

توقيف

خلية إرهابية

LBCI التالي
كنعان يعلن اقرار قانون إصلاح المصارف في لجنة المال والموازنة بعد جلسة دامت ٦ ساعات
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-05-05

الجيش: عملية دهم وتوقيف 5 أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-24

خططت للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش... توقيف ٣ مواطنين لتأليفهم خلية مؤيدة لداعش

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-02

الجيش الإسرائيلي يقول إنه قبض على خلية إرهابية تديرها إيران في جنوب سوريا

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-20

الجيش: توقيف مواطنين لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
12:12

مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان للـLBCI بعد لقائه جنبلاط: هذا اللقاء ودي وتشاوري وسيبقى مستمرًا إنشالله والله يديم الوفاق بينا وبين وليد بيك

LBCI
خبر عاجل
11:01

المفتي دريان يلتقي مع عدد من مفتي المناطق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو

LBCI
خبر عاجل
08:39

كنعان يعلن اقرار قانون إصلاح المصارف في لجنة المال والموازنة بعد جلسة دامت ٦ ساعات

LBCI
خبر عاجل
2025-07-26

وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

فيروز الأيقونة تخرج لتودع زياد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:30

خليتان مبايعتان لداعش في قبضة مخابرات الجيش... "هاجموا مراكز الجيش وسلحوا أنفسكم "

LBCI
أخبار دولية
2025-07-27

الجيش الإسرائيلي يعلن "تعليقا تكتيكيا" يوميا لعملياته العسكرية في مناطق عدة في غزة

LBCI
اخبار البرامج
08:56

عمر ميقاتي يستذكر زياد الرحباني بكلمات مؤثرة بعد رحيله... هذا ما قاله للـLBCI! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:30

خليتان مبايعتان لداعش في قبضة مخابرات الجيش... "هاجموا مراكز الجيش وسلحوا أنفسكم "

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

زياد الرحباني رحل... ومعه رحل جزء من كل شخص عرفه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

فيروز الأيقونة تخرج لتودع زياد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

تصعيد إسرائيلي رغم الهدنة: تهديدات مستمرة وضغوط دولية متزايدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الجزائر تستقبل عون بتعاون كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

براك للحكومة: مصداقيتك على المحك وسلام يدرس الخيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الوداع الأخير لزياد الرحباني... مشهد الحزن تكرر من بيروت الى المحيدثة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

وداعاً زياد الرحباني...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

في يوم وداعه... قصص خاصة عن زياد الرحباني رواها أصدقاؤه والمقرّبون منه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:43

في وداع زياد الرحباني... ماجدة الرومي تبكي عند أقدام فيروز (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:05

سلام سلّم عائلة زياد الرحباني وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور باسم رئيس الجمهورية (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:22

طيران الشرق الأوسط: تعديل مواعيد عدد من رحلاتنا بين 29 و31 تموز2025

LBCI
أمن وقضاء
05:10

الأمن العام يوقف قاتل أحمد الشهاب بعد استدراجه من سوريا

LBCI
خبر عاجل
12:26

الجيش: توقيف 5 أشخاص لتأليفهم خلية إرهابية

LBCI
أخبار لبنان
02:06

إنخفاض بدرجات الحرارة منتصف الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
اسرار
23:48

أسرار الصحف 28-07-2025

LBCI
فنّ
02:32

في وداع زياد الرحباني... سعيد سرحان للـLBCI: "خسارة كبيرة" (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More