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معلومات للـLBCI: جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء وموضوع حصرية السلاح سيكون أحد أبرز بنود النقاش

خبر عاجل
2025-07-29 | 10:39
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معلومات للـLBCI: جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء وموضوع حصرية السلاح سيكون أحد أبرز بنود النقاش
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معلومات للـLBCI: جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء وموضوع حصرية السلاح سيكون أحد أبرز بنود النقاش

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