قاسم: لن نقبل أن يكون لبنان مُلحقًا بإسرائيل ولن تستطيع ان تهزمنا ولن تأخذ لبنان رهينة والسلاح الذي معنا لمقاومة اسرائيل وليس للداخل ولن نقبل أن يُسلّم هذا السلاح الى اسرائيل

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