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قاسم: لن نقبل أن يكون لبنان مُلحقًا بإسرائيل ولن تستطيع ان تهزمنا ولن تأخذ لبنان رهينة والسلاح الذي معنا لمقاومة اسرائيل وليس للداخل ولن نقبل أن يُسلّم هذا السلاح الى اسرائيل

خبر عاجل
2025-07-30 | 12:16
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قاسم: لن نقبل أن يكون لبنان مُلحقًا بإسرائيل ولن تستطيع ان تهزمنا ولن تأخذ لبنان رهينة والسلاح الذي معنا لمقاومة اسرائيل وليس للداخل ولن نقبل أن يُسلّم هذا السلاح الى اسرائيل
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قاسم: لن نقبل أن يكون لبنان مُلحقًا بإسرائيل ولن تستطيع ان تهزمنا ولن تأخذ لبنان رهينة والسلاح الذي معنا لمقاومة اسرائيل وليس للداخل ولن نقبل أن يُسلّم هذا السلاح الى اسرائيل

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