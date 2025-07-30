قاسم: إعادة إعمار 7000 شقة تتطلب 40 مليون دولار وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها

وصول الشيخ بهاء الحريري الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت

وصول الشيخ بهاء الحريري الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت

معلومات للـLBCI: الطيران الجزائري سيستأنف رحلاته الى بيروت وقد أعطيت التعليمات لإجراء الترتيبات الضرورية لاستئنافها خلال الأيام القليلة المقبلة