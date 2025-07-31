عون: علينا وعلى الأطراف كافة والقوى السياسية إغتنام الفرصة للتأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية اليوم قبل الغد

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رئيس الجمهورية: أهمُ النقاط التي طالبنا بها: وقفٌ فوريٌ للأعمالِ العدائية الاسرائيلية وانسحابُ اسرائيل خلفَ الحدودِ وإطلاقُ سراحِ الأسرى وبسط سلطةِ الدولة على كافةِ أراضيها وسحبُ سلاحِ جميع القوى المسلّحة ومن ضمنِها حزبُ الله وتسليمُه الى الجيش