عون: حكومة سلام أعطت أولوية لإعادة بناء ثقة الناس بالقضاء وثقة القضاء بذاته وشكلنا مجلس قضاء جديدًا يشهد الجميع على مناقبية أعضائه وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة وسأوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور

رئيس الجمهورية: أدعو جميعَ الجهاتِ السياسية إلى مقاربةِ قضيةِ حصرِ السلاح بكلِ مسؤولية كما عَهِدَكم لبنانُ دوماً فالاختلافُ يبقى ضمنَ أطرِ الاحترامِ وتحت سقفِ الميثاقِ والدستور والمرحلة مصيرية ولا تحتملُ استفزازاً من أيِ جهةٍ

رئيس الجمهورية: أدعو جميعَ الجهاتِ السياسية إلى مقاربةِ قضيةِ حصرِ السلاح بكلِ مسؤولية كما عَهِدَكم لبنانُ دوماً فالاختلافُ يبقى ضمنَ أطرِ الاحترامِ وتحت سقفِ الميثاقِ والدستور والمرحلة مصيرية ولا تحتملُ استفزازاً من أيِ جهةٍ

عون: ندائي إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها وإلا سقطت تضحياتكم هدرًا وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها