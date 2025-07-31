الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الجمهورية: أدعو جميعَ الجهاتِ السياسية إلى مقاربةِ قضيةِ حصرِ السلاح بكلِ مسؤولية كما عَهِدَكم لبنانُ دوماً فالاختلافُ يبقى ضمنَ أطرِ الاحترامِ وتحت سقفِ الميثاقِ والدستور والمرحلة مصيرية ولا تحتملُ استفزازاً من أيِ جهةٍ

خبر عاجل
2025-07-31 | 03:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
رئيس الجمهورية: أدعو جميعَ الجهاتِ السياسية إلى مقاربةِ قضيةِ حصرِ السلاح بكلِ مسؤولية كما عَهِدَكم لبنانُ دوماً فالاختلافُ يبقى ضمنَ أطرِ الاحترامِ وتحت سقفِ الميثاقِ والدستور والمرحلة مصيرية ولا تحتملُ استفزازاً من أيِ جهةٍ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
رئيس الجمهورية: أدعو جميعَ الجهاتِ السياسية إلى مقاربةِ قضيةِ حصرِ السلاح بكلِ مسؤولية كما عَهِدَكم لبنانُ دوماً فالاختلافُ يبقى ضمنَ أطرِ الاحترامِ وتحت سقفِ الميثاقِ والدستور والمرحلة مصيرية ولا تحتملُ استفزازاً من أيِ جهةٍ

خبر عاجل

الجمهورية:

جميعَ

الجهاتِ

السياسية

مقاربةِ

قضيةِ

السلاح

مسؤولية

عَهِدَكم

لبنانُ

دوماً

فالاختلافُ

الاحترامِ

الميثاقِ

والدستور

والمرحلة

مصيرية

تحتملُ

استفزازاً

LBCI التالي
عون: الملف الثاني للحكومة كان أولوية ضبط الأمن وحصر السلاح بالتوازي مع تحضير ملفات إعادة الإعمار حيث تم تعيين مجلس إدارة لمجلس الانماء والإعمار وبدأت ورشة مسح الأضرار وتحضير خطط الإعمار التي حملتها في رحلاتي الخارجية لجمع التمويل اللازم لذلك
عون: حكومة سلام أعطت أولوية لإعادة بناء ثقة الناس بالقضاء وثقة القضاء بذاته وشكلنا مجلس قضاء جديدًا يشهد الجميع على مناقبية أعضائه وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة وسأوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:02

وزير الدفاع إستقبل بلاسخارت وتأكيد التعاون مع "اليونيفيل" والإلتزام بالقرار 1701

LBCI
آخر الأخبار
06:00

تأجيل البت بقانون تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة المسائية بناءً على اقتراح رئيس الحكومة لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين إقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة

LBCI
آخر الأخبار
05:58

الهيئة العامة لمجلس النواب أقرت القانون الرامي الى التعديل بعد أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة) بمادة وحيدة

LBCI
آخر الأخبار
05:57

وزير الخارجية الألماني: يجب أن تبدأ عملية الاعتراف بدولة فلسطينية الآن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
03:09

عون: عملنا على إعادة لبنان إلى محيطه العربي والمجتمع الدولي وتلقينا مبادرة مشكورة من السعوديين للمساعدة على تأمين إستقرار الحدود بين لبنان وسوريا ونحن حريصون على بناء علاقات ممتازة مع سوريا لمصحة كلا البلدين

LBCI
خبر عاجل
03:05

عون: الملف الثاني للحكومة كان أولوية ضبط الأمن وحصر السلاح بالتوازي مع تحضير ملفات إعادة الإعمار حيث تم تعيين مجلس إدارة لمجلس الانماء والإعمار وبدأت ورشة مسح الأضرار وتحضير خطط الإعمار التي حملتها في رحلاتي الخارجية لجمع التمويل اللازم لذلك

LBCI
خبر عاجل
03:02

عون: حكومة سلام أعطت أولوية لإعادة بناء ثقة الناس بالقضاء وثقة القضاء بذاته وشكلنا مجلس قضاء جديدًا يشهد الجميع على مناقبية أعضائه وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة وسأوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور

LBCI
خبر عاجل
02:58

عون: ندائي إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها وإلا سقطت تضحياتكم هدرًا وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-07-29

معلومات للـLBCI: جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء وموضوع حصرية السلاح سيكون أحد أبرز بنود النقاش

LBCI
فنّ
2025-05-23

بعد وفاة زوجها... كارول سماحة توجه رسالة مؤثرة إلى ابنتها: "روح بيك عايشة فينا" (صورة)

LBCI
أخبار دولية
2025-07-24

حماس ترحب بعزم ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين وتناشد سائر الدول أن تحذو حذوه

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-05

رالي لبنان سباق السرعة- ٣- ينطلق من جونية وسط تدابير خاصة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

الرئيس عون عاد من الجزائر... وهذه حصيلة الزيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسونامي روسي يرعب ٤ قارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وزارة الشباب والرياضية تطلق خارطة طريق جديدة بعنوان "الرياضة للجميع"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

نحو 25 ألف زائر في ليلة المتاحف... الفن يعيد الحياة للمدن اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اللامركزية تدخل على خط النفايات

LBCI
أخبار لبنان
13:18

ميشال أبي رميا: نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية ملتزمة بالدفاع عن مصالح المستوردين الشرعيين

LBCI
أخبار لبنان
13:13

المصارف تحذّر من قرار قد يؤثر على سيولتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بدعم من فرنسا... "المالية" تطلق المرحلة الجديدة من مشروع الشفافية في الموازنة العامة

LBCI
أخبار لبنان
13:04

الجيش الإسرائيلي يرفع جهوزيته : تعزيزات في المواقع المحتلة واتهامات لحزب الله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
12:01

دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران طفلهما الأول... وهذا الاسم الذي اختاراه

LBCI
أمن وقضاء
09:42

بالأسماء... إليكم أبرز التشكيلات القضائية

LBCI
أخبار لبنان
07:28

إقفال الإدارات العامة والبلديات يوم 4 آب في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
08:50

مجلس القضاء الأعلى يُقرّ مشروع التشكيلات القضائية ويُحيله إلى وزير العدل تمهيداً لإصداره

LBCI
أمن وقضاء
14:28

توقيف شبكة ترويج مخدّرات تنشط بين المعاملتين وجونية وطريق المطار

LBCI
أخبار لبنان
00:35

طقس حارّ ورطب..ضباب ورذاذ محليّ

LBCI
أمن وقضاء
15:49

يزوّر مستندات رسمية لإحدى السفارات الأجنبية وتوقيع السفير... وهذا ما حلّ به

LBCI
أخبار لبنان
07:23

طيران الشرق الأوسط: تأخير مواعيد رحلات 4 و 5 آب من والى لاغوس - أكرا - أبيدجان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More